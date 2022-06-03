РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Руководитель партийной фракции «Единой России» в совете депутатов Люберец Александр Шлапак и муниципальный куратор проекта «Крепкая семья» Виктория Балаховская поздравили многодетную семью с Международным днем защиты детей и вручили подарки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Супруги Саим воспитывают шестерых приемных и двоих родных детей. Самому младшему Ильясу – 7 лет, он увлекается футболом. Старшая – Катя – учится на повара, ей 17 лет», - сказала Балаховская.

Партийцы пообщались с семьей и выяснили, с какими трудностями те сталкиваются.

«Ребята разновозрастные и с различными увлечениями. Даниил видит себя в футболе, Вика хорошо рисует, еще одна Катя – хочет стать парикмахером, Таня и Латифа занимаются волейболом, у Никиты – инженерный склад ума. К каждому необходим особый подход. Не говоря уже о бытовых трудностях, которые неизбежны в большой семье. Родители прекрасно справляются со всеми задачами – в доме царит любовь и дружба», - уточнил Шлапак.

Детям вручили обучающие книги, спортивный инвентарь, игрушки.

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