РИАМО - 3 июн. За сутки на территории столицы зарегистрировали 264 новых случаев коронавируса. С начала пандемии число инфицированных в городе составило 2 771 552, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в городе смогли побороть болезнь 288 пациентов с ранее выявленным коронавирусом, скончались 14 Covid-пациентов.

С начала пандемии в мегаполисе выздоровел 2 580 581 человек, спасти не удалось 43 771 пациента.

В городе продолжается кампания по вакцинации. Привиться можно в городских поликлиниках. Для этого нужно предоставить паспорт и полис ОМС.

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