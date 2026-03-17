В Павловском Посаде активно ведутся строительные и монтажные работы под новый цех

Учредитель предприятия Жудекс Иосипович Осипов лично провел экскурсию и познакомил с текущими этапами развития. «Финкраска» — компания с многолетней историей, работает на российском рынке лакокрасочных материалов уже более 27 лет и занимает уверенные позиции в отрасли.

На сегодняшний день на современном высокотехнологичном предприятии в Павловском Посаде выпускаются такие известные бренды, как SYMPHONY, DecoTech и DecoTech ECO.

Особое внимание на производстве уделяется качеству и безопасности. Продукция имеет свидетельства о госрегистрации, сертификаты пожаробезопасности (классы КМ1 и КМ3) и одобрена для использования в самых чувствительных зонах: от детских садов и школ до больниц и пищевых предприятий.

На площадке активно ведутся строительные и монтажные работы под новый цех. Руководство планирует завершить этот этап до конца года, а запуск производства на новых мощностях намечен на 2027 год.

Компания является активным участником программы импортозамещения. Расширение мощностей позволит еще больше увеличить объемы выпуска отечественной продукции.

В завершении встречи Сергей Балашов пожелал Жудексу Иосиповичу и всему коллективу успешной реализации намеченных планов, стабильности и процветания, и поблагодарил за открытость и диалог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.