РИАМО - 2 июн. Опубликована закупка на оказание услуг по организации питания воспитанников муниципальных дошкольных учреждений городского округа Пушкинский, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Оказание услуг осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Образование» и финансируется за счет средств бюджета городского округа Пушкинский и внебюджетных средств.

Завершить оказание услуг планируется в 2023 году.

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