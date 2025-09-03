Первый зампред комиссии Общественной̆ палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю, политолог Александр Асафов считает, что ChatGPT передает в Пентагон все запросы, написанные на русском языке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

На полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, спикеры обсуждали социальное воздействие искусственного интеллекта и пришли к выводу, что нейросети вредят и разрушают суверенитет. Асафов выяснил, что многие в зале пользуются ИИ, но отечественные нейросети никто не использует.

По мнению политолога, люди романтизируют искусственный интеллект и считают, что он помогает им. На самом деле таким образом происходит «обучение врагов».

«Дело в том, что OpenAI, которым принадлежит ChatGPT, инициативно передает все данные запросов на русском языке ФБР. Автоматически. В этом году директора компаний, занимающихся развитием платформ ИИ, получили звания в Пентагоне», — рассказал Асафов.

Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин заявил, что сегодня лучший друг человека — государство. Спикеры пришли к выводу, что властям стоит контролировать использование нейросетей.