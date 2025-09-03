Захарова: ни для кого не секрет, что Зеленский серьезно сидит на препаратах
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в словах главы киевского режима Владимира Зеленского мало адекватности, на них нельзя ориентироваться. Все дело в том, что он давно сидит на препаратах, и все вокруг это знают, сообщает ТАСС.
Захарова призвала отделять позицию Украины от позиции Зеленского. По ее словам, риторика президента зависит от количества принятого препарата.
«Это теперь уже знают все. Это видно и по видеокадрам, и по фотографиям, да и, в общем, по очевидным физиологическим признакам», — отметила Захарова.
Она подчеркнула, что происходящее — это агония режима, которая подкрепляется поставками вооружений. Люди понимают, чем больше оружия будут поставлять на Украину, тем страшнее будет эта агония. Захарова считает, что большинство заявлений и реплик Зеленского направлены исключительно на сохранение своей власти.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что Зеленский в любой момент может прекратить боевые действия. Затем на Украине нужно провести выборы и избранный президент подпишет мир с Россией.