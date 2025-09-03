Захарова: ни для кого не секрет, что Зеленский серьезно сидит на препаратах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в словах главы киевского режима Владимира Зеленского мало адекватности, на них нельзя ориентироваться. Все дело в том, что он давно сидит на препаратах, и все вокруг это знают, сообщает ТАСС .

Захарова призвала отделять позицию Украины от позиции Зеленского. По ее словам, риторика президента зависит от количества принятого препарата.

«Это теперь уже знают все. Это видно и по видеокадрам, и по фотографиям, да и, в общем, по очевидным физиологическим признакам», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что происходящее — это агония режима, которая подкрепляется поставками вооружений. Люди понимают, чем больше оружия будут поставлять на Украину, тем страшнее будет эта агония. Захарова считает, что большинство заявлений и реплик Зеленского направлены исключительно на сохранение своей власти.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что Зеленский в любой момент может прекратить боевые действия. Затем на Украине нужно провести выборы и избранный президент подпишет мир с Россией.