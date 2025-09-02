Сенатор Климов озвучил, как с помощью выборов Зеленский может завершить конфликт
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в любой момент может прекратить боевые действия.
«Ему (Зеленскому — ред.) никто не мешает остановить боевые действия, вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины, и, как обещал наш президент (Владимир Путин — ред.), боевые действия могут прекратиться», — сказал Климов журналистам во время брифинга.
По словам сенатора, после этого Зеленский может проводить в стране выборы, а затем избранный президент Украины подпишет с Россией соглашение о дальнейшем мирном сосуществовании.
Он подчеркнул, что в свою очередь РФ провела все регламентированные законами электоральные процедуры вопреки множеству атак на свою территорию со стороны ВСУ в предвыборное время.