Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в любой момент может прекратить боевые действия.

«Ему (Зеленскому — ред.) никто не мешает остановить боевые действия, вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины, и, как обещал наш президент (Владимир Путин — ред.), боевые действия могут прекратиться», — сказал Климов журналистам во время брифинга.

По словам сенатора, после этого Зеленский может проводить в стране выборы, а затем избранный президент Украины подпишет с Россией соглашение о дальнейшем мирном сосуществовании.

Он подчеркнул, что в свою очередь РФ провела все регламентированные законами электоральные процедуры вопреки множеству атак на свою территорию со стороны ВСУ в предвыборное время.