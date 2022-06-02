РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Подольская городская прокуратура напомнила жителям округа, что законом предусмотрен запрет на выгул без намордника и поводка 12 пород собак из списка потенциально опасных.

ФЗ от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» установлено, что потенциально опасные собаки – это собаки определенных пород, их гибриды и другие собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак.

Согласно перечню, утвержденному постановлением правительства от 29.07.2019 №974, к потенциально опасным собакам относятся 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волкособачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Вышеуказанным законом в п. 6 ст. 13 закреплено положение, согласно которому запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. За исключением случаев, если они находятся на огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки на праве собственности или ином законном основании. Помимо этого, о наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

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