РИАМО - 2 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Клин Аленой Сокольской, на которой обсудили вопросы дальнейшего развития муниципалитета, выполнение президентских проектов и поручений губернатора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Городской округ Клин у нас всегда на виду, всегда звучит. Мы с вами встречались осенью прошлого года, видели, как жители оценивают благоустройство, все, что касается новых объектов – и здания музыкальной школы, и построенной большой среднеобразовательной школы. У нас серьезный проект по концессии в части развития ТЭЦ. Может быть сами жители не так часто обращают внимание, но это очень важно с точки теплоснабжения, услуг ЖКХ», – сказал Воробьев.

Предприятия

Денис Трудников, «Подмосковье Сегодня»

Сокольская доложила губернатору, что за 5 лет в округе создали 3,8 тыс. рабочих мест.

«По статистике у нас с 2018 года миграция, количество людей, которые уезжали работать в Москву, снизилась более чем в 2 раза. Раньше цифра достигала 9 тыс., а сейчас только 4 тыс», – сказала она.

В 2022 году 5 предприятий приняли решение перевести импортозамещающие производства в Клин: ООО «Натура Сиберика» (WELLA), ООО «Завод Экополимер» (TETRAPAK), ООО «ЭБИС» (TETRAPAK), ООО «Инвест решения» (LUMINARC), ООО «Клинский мраморный бычок». По словам Сокольской, общий объем инвестиций составит 8,8 млрд рублей, также появится 1245 рабочих мест.

Глава муниципалитета отметила, что в округ заходит большое число предприятий, которые сегодня можно считать импортозамещающими из других регионов и стран.

«Из Казахстана сейчас уже зарегистрировалось предприятие, которое будет производить полимерную пленку. Фактически они заместят упаковочный материал. Есть предприятия из Пензы, Татарстана, Казахстана, которые заходят на территорию нашего индустриального парка. Мы всячески стараемся содействовать», – пояснила Сокольская.

Для ввода неиспользуемых земель подобрано 12 промышленных и 3 с/х предприятия, планирующих расширение. Реализация проектов обеспечит инвестиции в объеме 8,7 млрд рублей и более 4 тыс. рабочих мест.

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