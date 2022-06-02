РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Традиционный строительный штаб провел глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков в администрации округа в четверг, на повестке стояли вопросы строительства и капитального ремонта социальных объектов, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«На этой неделе произошло много событий в области социального строительства. Во вторник мы заложили 2 символические капсулы в основания школ. Основное наше внимание – строительству школ и детских садов», – сказал Волков.

Среди важных объектов глава округа отметил школу на 825 мест в ЖК «Пятницкие кварталы», которую должны открыть в 2024 году, образовательный комплекс с дошкольным отделением в Павшинской пойме – в микрорайоне в 2 из 3 существующих сейчас школ учатся в 2 смены. Кроме того, в Павшинской пойме должны достроить ранее стоявший заброшенным детсад.

«У нас задача только по школам – в этом году сдать 6, в следующем постараться не менее 4, а в 2024 – еще 8. По садикам – в этом году 10 и в следующем столько же», – добавил Волков.

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