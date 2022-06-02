РИАМО - 2 июн. Летом на территории Московской области реализуют проект «Цифровой ликбез» для школьников. Ребят научат, как правильно вести себя в соцсетях и реагировать на киберугрозы, сообщает пресс-служба Мингосуправления по региону.

Проект в игровой форме расскажет школьникам, как определять вредоносный контент и публиковать осознанную информацию в Сети о себе.

«Цифровая грамотность – это базовый навык современного человека. С помощью нового онлайн-проекта «Цифровой ликбез» школьники Подмосковья смогут обучиться правилам безопасного поведения в интернете, узнать, как проводить время с пользой в Сети, где искать информацию и как различать фейки», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

За обучение не нужно будет платить. При этом школьники будут увлечены обучением из-за его игрового формата.

Посмотреть материалы проекта «Цифровой ликбез» можно на портале: https://digital-likbez.datalesson.ru. На сайте размещены обучающие видео по таким темам, как телефонное и интернет-мошенничество, интернет-травля, кража денежных средств, компьютерные и телефонные вирусы, безопасное общение в интернете и т. д.

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