РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 июн. Правоохранители задержали жителя столицы, подозреваемого в краже электросамоката за 70 тыс. рублей в Щелкове, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 26-летнего жителя Балашихи о том, что неизвестный похитил оставленный без присмотра электросамокат около дома на улице Пушкина в Щелкове, сумма ущерба составила 70 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 38-летний житель Москвы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.