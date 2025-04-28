Вовремя вернулся: школьник в Люберцах спугнул грабителя

Неизвестный молодой человек пытался взломать дверь квартиры в Люберцах, но его действия были прерваны ребенком, вернувшимся с учебы, сообщает NEWSALERT .

В полицию поступило заявление о попытке взлома квартиры. Заявительница сообщила, что неизвестный пытался взломать ее входную дверь. Свидетелем инцидента стал ее сын.

Со слов мальчика, вернувшись из школы и поднявшись на пятый этаж, он увидел у их двери мужчину в темной кепке и солнцезащитных очках, чей внешний вид показался ему стильным, «как у блогера». Незнакомец что-то делал с замком и разговаривал по телефону. Заметив ребенка, он сказал: «Ну, все», прервал разговор и спрятал инструмент, которым пытался открыть замок, в карман. После этого он отошел от двери.

Мальчик, не подозревая о преступных намерениях, принял мужчину за специалиста по ремонту, вызванного для починки дверной ручки. Он поздоровался, открыл дверь своим ключом, вошел в квартиру и заперся. Затем он сразу же позвонил матери и рассказал о случившемся. После этого злоумышленник не пытался проникнуть в квартиру и исчез.

По описанию сына, взломщик — молодой человек со светлыми волосами, одетый в бежевые брюки. Он также упомянул, что заметил похожие солнцезащитные очки в машине, стоявшей неподалеку от дома. На двери квартиры были обнаружены следы взлома, в частности, повреждение уплотнительной резинки в области замка.