РИАМО - 2 июн. За минувшие сутки на территории РФ выявили 4262 случая коронавируса, с начала пандемии в стране зарегистрировали 18 339 776 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки выздоровели после 4976 человек после прохождения соответствующего лечения от инфекции, скончались 85 Covid-пациентов.

За все время пандемии в России удалось побороть болезнь 17 749 960 пациентам, инфекция унесла жизни 379 285 граждан.

В России продолжается кампания по вакцинации от инфекции. Подростков от 12 до 17 лет прививают препаратом «Спутник М», а взрослым доступен ряд отечественных препаратов.

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