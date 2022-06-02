РИАМО - 2 июн. Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект возведения пешеходного моста через старое русло Москвы-реки, объект будет находиться в районе Нагатинский затон, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Новый мост обеспечит москвичам, которые проживают в районе Нагатинской набережной, Судостроительной, Якорной улиц, а также улицы Речников, быстрый и удобный доступ к станции «Нагатинский Затон» Большого кольца городской подземки. Эту станцию метрополитена запланировано открыть в следующем году.

Длина нового пешеходного моста будет 250 м, ширина – 12,75 м. На объекте планируют организовать велодорожку шириной 3 м, а также боковые полосы для отдыха и рекреации (по 1 м каждая). Такие полосы нужны для неспешных прогулок, общения, селфи и любования Москвой-рекой.

На станции «Нататинский Затон» будет сделан крупный транспортно-пересадочный узел. В него войдут станция метро и наземный пассажирский транспорт.

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