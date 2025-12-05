В Белгородской области дрон атаковал машину председателя избиркома
Дрон атаковал автомобиль председателя избиркома Белгородской области Игоря Лазарева, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В момент атаки председателя избирательной комиссии Белгородской области не было в машине. Он находился внутри здания.
Его водитель успел за несколько минут до удара покинуть автомобиль.
ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. В результате пострадал глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа.
