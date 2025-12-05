В Белгородской области дрон атаковал машину председателя избиркома

сегодня в 23:02

В момент атаки председателя избирательной комиссии Белгородской области не было в машине. Он находился внутри здания.

Его водитель успел за несколько минут до удара покинуть автомобиль.

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. В результате пострадал глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.