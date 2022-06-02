РИАМО - 2 июн. Опубликована закупка на благоустройство территории парка культуры и отдыха им. В. Талалихина в городском округе Подольск, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Благоустройство затронет сети освещения, дорожные покрытия, дорожную разметку, озеленение, малые архитектурные формы, лестницы и игровую площадку.

Благоустройство объекта осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск.

Завершить благоустройство планируется в 2023 году.

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