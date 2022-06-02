РИАМО - 2 июн. В московских библиотеках открылась программа летнего чтения для детей и подростков. Ребятам предлагают завести специальный дневник и рассказать в нем о прочитанных произведениях. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

«Программа проходит в Москве уже в 5-й раз, в этом году к ней присоединились 172 детские библиотеки. Участники познакомятся с новыми произведениями, а затем поделятся впечатлениями о прочитанных книгах в своих дневниках», — рассказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, дневники можно вести как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Также ребят ждут конкурсы фотографий и аудиоподкастов.

Темой этого года стали «Маленькие истории большой планеты». Ребятам составили список книг для чтения летом, при этом большая часть рекомендованных произведений — лауреаты российских и международных премий. Однако, если ребенку хочется читать что-то другое, то он все равно может участвовать.

Нужно прочесть не менее 3-х книг, а также описать свои впечатления в дневниках и отнести их в одну из городских библиотек, выбранных при регистрации. Записи можно сдать до 12 сентября. Все участники, которые прочитали и описали не менее 3-х книг, получат памятные сувениры. Церемонии награждения состоятся с 18 по 25 сентября в библиотеках.

Кроме того, для юных читателей подготовили дополнительные конкурсы. Детей и их родителей приглашают попробовать свои силы в фотоискусстве и сделать снимок кота-супергероя. Конкурс посвящен произведениям Олега Роя «Супер МЯУ». Работы принимаются с 1 июня по 31 августа, а итоги плодведут в сентябре. Победители получат в подарок книги с автографами Роя и смогут лично встретиться с писателем.

В конкурсе «Сам себе подкастер» могут поучаствовать дети старше 10 лет, его проводит школа Арины Шараповой. Необходимо записать небольшой аудиорассказ о своих впечатлениях от прочитанной книги. Победители смогут принять участие в мастер-классе телеведущей.

Подробнее об условиях участия в обоих конкурсах можно прочитать на сайте детской библиотеки имени А.П. Гайдара в разделе «Конкурсы».

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