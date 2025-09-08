Новосибирцы покупают апартаменты в бывших заводах по цене от 1,8 млн рублей

Жители Новосибирска все чаще выбирают апартаменты в зданиях бывших заводов как доступную альтернативу традиционным квартирам. Эксперт по недвижимости Александр Даниленко объяснил, почему такой вариант выгоден и на какие расходы стоит обратить внимание, сообщает Om1 Новосибирск .

Апартаменты в реконструированных промышленных зданиях становятся популярным способом приобрести собственное жилье в Новосибирске без крупных ипотечных обязательств. По словам эксперта по недвижимости Александра Даниленко, студия в таких комплексах стоит дешевле аналогичной квартиры — за 1,8 млн рублей можно купить полноценное жилье, тогда как за эти деньги обычно доступна только комната в общежитии.

Еще одним преимуществом апартаментов эксперт назвал готовые инвестиционные решения. Многие застройщики предлагают жилье с ремонтом и возможностью заключить договор на коммерческую эксплуатацию.

«Собственник может просто получать доход ежемесячно, не занимаясь поиском арендаторов и вопросами амортизации», — пояснил Даниленко.

Однако покупателям важно учитывать особенности нежилого статуса апартаментов. Александр Даниленко отметил, что коммунальные услуги оплачиваются по коммерческим тарифам, но на небольшой площади это не приводит к значительным расходам. Кроме того, при продаже апартаментов всегда взимается налог на прибыль, в отличие от квартир, где после определенного срока владения налог можно не платить.