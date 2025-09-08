Фильм «Первые» о развитии Нового Уренгоя за два дня увидели более 500 человек

Фильм о первопроходцах Нового Уренгоя за два дня посмотрели более 500 человек

За первые два дня показа документальная лента «Первые», посвященная истории развития Нового Уренгоя, привлекла внимание более 500 зрителей, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на холдинг «Ямал-Медиа».

«Над киноподарком к юбилею Нового Уренгоя работали с ноября прошлого года. Зритель оценил старания по достоинству», — отметили создатели фильма.

Производством картины занималась команда «Ямал-Медиа». Авторы фильма позволили зрителям совершить путешествие во времени, перенеся их на 50 лет назад и продемонстрировав отвагу первопроходцев, которые, несмотря на бытовые трудности, с уверенностью смотрели в будущее.

На юбилейные торжества прибыли ветераны освоения Крайнего Севера. Один из них, Петр Данильченко, акцентировал внимание на масштабных переменах, произошедших в Новом Уренгое: из одиноких вагончиков он превратился в город с широкими проспектами и улицами.

Съемочный период стартовал зимой 2024 года, а постпродакшн занял приблизительно два месяца. Команда столкнулась с суровыми условиями. Мороз выводил из строя оборудование, и работа велась на пике возможностей.

Посмотреть фильм можно будет сегодня в 18:10 на телеканале «Ямал» и в официальных аккаунтах холдинга в социальных сетях. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал жителей Ямала ознакомиться с документальным фильмом «Уренгой. Месторождение первых». Показы фильма начались 7 сентября.