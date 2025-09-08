В Москве появился мужчина, который продает услуги «отца напрокат»

Мужчина в Москве продает услуги отца на прокат. Он может приготовить еду, убраться, устроить отдых в бане и даже починить сантехнику, сообщает « Осторожно, Москва ».

В профиле мужчина разместил фотографии с готовой едой, детьми и совместными поездками. Он написал, что может смотреть за детьми, заниматься бытом в доме.

Также мужчина готов сопроводить семью в путешествии и даже присмотреть за пожилыми, инвалидами. Отзывы пользователи еще не оставили.

«Отец напрокат» готов приехать к заказчику в любой город России. Однако все расходы лежат на клиенте.