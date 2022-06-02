РИАМО – 2 июн. Москвой впервые привлечены операторы для комплексного развития неэффективно используемых территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Первыми операторами выступили «Технополис “Москва”» и Московский фонд реновации жилой застройки. Они преобразуют участки бывших промзон на юго-востоке и юго-западе города – «Южный порт» и «Зюзино». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На сегодняшний день в планах по проекту «Индустриальные кварталы» редевелопмент 3 участков в бывшей промзоне «Южный порт» в районе Печатники. «Технополис “Москва”» стал оператором участка, который расположен между улицей Коломникова и Шоссейным проездом. Площадь территории составляет 19,6 га. В «Зюзино» будет выполнено преобразование участка на Одесской улице площадью почти 6,8 га.
На данный момент существует несколько вариантов проведения комплексного развития территорий. Это могут сделать владельцы участков или столица. Также территорию есть возможность преобразовать у победителя открытых торгов. Еще один вариант –привлечение московского оператора, то есть юридического лица, созданного и назначенного властями столицы.
Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, назначенные операторы возведут на территориях бывших промзон почти 530 тыс. кв. м недвижимости.
«В «Южном порту» на площади почти 250 тыс. кв. м разместятся современные производства, а общественно-деловая застройка займет почти 140 тыс. кв. м. Это один из трех проектов в «Южном порту» в Печатниках – всего по проекту «Индустриальные кварталы» планируется преобразовать 3 участка общей площадью почти 90 га. В бывшей промзоне на Одесской улице появится почти 140 тыс. кв. м жилья по программе реновации.», – заявил он.
Общая площадь школ, детских садов и других объектов общественного назначения превысит 4 тыс. кв. м.
Столичный градоначальник Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии бывших промзон «Южный порт» и «Зюзино» в начале октября прошлого года. Разработкой документации по планировке этих территорий займется ГБУ «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». После уже операторы начнут приступать к реализации данных проектов.
Комплексное развитие бывших промзон и других неэффективно используемых территорий Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить столице около 550 тыс. новых рабочих мест и обеспечит поступление в бюджет 3 трлн руб. Общий объем инвестиций в проекты составит 7 трлн руб.
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