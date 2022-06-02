РИАМО – 2 июн. Москвой впервые привлечены операторы для комплексного развития неэффективно используемых территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Первыми операторами выступили «Технополис “Москва”» и Московский фонд реновации жилой застройки. Они преобразуют участки бывших промзон на юго-востоке и юго-западе города – «Южный порт» и «Зюзино». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



На сегодняшний день в планах по проекту «Индустриальные кварталы» редевелопмент 3 участков в бывшей промзоне «Южный порт» в районе Печатники. «Технополис “Москва”» стал оператором участка, который расположен между улицей Коломникова и Шоссейным проездом. Площадь территории составляет 19,6 га. В «Зюзино» будет выполнено преобразование участка на Одесской улице площадью почти 6,8 га.

«Оператором комплексного развития территории одного из участков бывшей промзоны «Южный порт» стало АО «Технополис “Москва”», а Московский фонд реновации жилой застройки выступит в качестве оператора бывшей промзоны «Зюзино» на Одесской улице. Благодаря преобразованию двух территорий общей площадью 26 га в городе появятся почти 7 тыс. новых рабочих мест. В их развитие вложат около 40 млрд руб., а бюджет города ежегодно будет пополняться на 2,4 млрд руб.», – сказал заместитель мэра.

На данный момент существует несколько вариантов проведения комплексного развития территорий. Это могут сделать владельцы участков или столица. Также территорию есть возможность преобразовать у победителя открытых торгов. Еще один вариант –привлечение московского оператора, то есть юридического лица, созданного и назначенного властями столицы.

Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, назначенные операторы возведут на территориях бывших промзон почти 530 тыс. кв. м недвижимости.

«В «Южном порту» на площади почти 250 тыс. кв. м разместятся современные производства, а общественно-деловая застройка займет почти 140 тыс. кв. м. Это один из трех проектов в «Южном порту» в Печатниках – всего по проекту «Индустриальные кварталы» планируется преобразовать 3 участка общей площадью почти 90 га. В бывшей промзоне на Одесской улице появится почти 140 тыс. кв. м жилья по программе реновации.», – заявил он.

Общая площадь школ, детских садов и других объектов общественного назначения превысит 4 тыс. кв. м.

Столичный градоначальник Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии бывших промзон «Южный порт» и «Зюзино» в начале октября прошлого года. Разработкой документации по планировке этих территорий займется ГБУ «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». После уже операторы начнут приступать к реализации данных проектов.

Комплексное развитие бывших промзон и других неэффективно используемых территорий Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить столице около 550 тыс. новых рабочих мест и обеспечит поступление в бюджет 3 трлн руб. Общий объем инвестиций в проекты составит 7 трлн руб.

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