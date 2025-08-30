Три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве

сегодня в 12:41

Пробка образовалась из-за массового ДТП на Каширском шоссе в Москве

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на Каширском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла в субботу днем в районе дома № 61 корп. 3А.

На месте происшествия работают городские экстренные службы. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Дорожное движение в сторону центра Москвы затруднено, водителей призывают заранее выбирать пути объезда.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», в результате ДТП у станции метро «Домодедовская» есть пострадавшие. На место прибыл вертолет санавиации. Предварительно, при столкновении пострадали несколько человек.