Любовь к Буре и безумие Джигурды: что вытерпела 50-летняя Марина Анисина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина 30 августа празднует 50-летний юбилей. За годы отношений спортсменка и известный шоумен Никита Джигурда несколько раз разводились и расставались, но фигуристка в очередной раз дает артисту шанс, сообщает «СтарХит» .

После завершения спортивной карьеры Анисина сосредоточилась на личной жизни. «Огненная чемпионка», познакомившись с известным хоккеистом Павлом Буре, решила, что должна покорить его сердце. Однако спортсмен не замечал ее интереса или был увлечен кем-то другим, поэтому чувства Марины чувства угасли.

Затем на горизонте появился более влиятельный и зрелый мужчина. В интервью она рассказала о своих бурных отношениях с принцем Монако Альбером. Однако стать его женой россиянке не удалось. Разочарованная Марина вернулась в Москву, где встретила Никиту Джигурду. Актер покорил ее романтическими стихами и страстными признаниями в любви. Родственники Марины были категорически против союза с неординарным артистом.

Тем не менее спустя несколько лет после свадьбы Марина призналась, что в их семье не все было гладко. Джигурда все больше ревновал жену к коллеге по танцам Гвендалю Пейзеру, с которым она разъезжала по коммерческим ледовым шоу.

Впервые пара разошлась в 2015 году Марина уехала в США, а Никиту исключили из программы выступлений из-за политических высказываний. Это вызвало их конфликт, в котором актер обвинил фигуристку в измене. Впрочем через несколько месяцев влюбленные сообщили о примирении.

Затем Анисина купила квартиру в Бордо и открыла школу фигурного катания. Джигурда сообщил о беременности жены, но у Марины случился выкидыш и слухи о расставании пары усилились. В конце 2016 года фигуристка вновь подала на развод.

После развода Анисина призналась, что жизнь с Джигурдой была для нее испытанием, так как актер поднимал на нее руку, угрожал ножом и постоянно устраивал скандалы. Но несмотря на претензии и обиды, Марина продолжала поддерживать связь с экс-супругом. В марте 2017 года Марина заявила, что дала актеру второй шанс. В 2021-м влюбленные вторично поженились, но скандалы из их жизни не исчезли.