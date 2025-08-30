Ефимов: со старта реновации в СЗАО под заселение передали свыше 20 новостроек

С момента старта реализации программы реновации в 6 районах СЗАО под заселение было передано более 20 домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что новостройки по реновации возводят с учетом принципов безбарьерной среды.

«Переселение жителей в новые дома, возведенные по программе реновации, началось в СЗАО в 2021 году. Тогда под заселение передали новостройку в Митине по адресу: Парковая улица, дом 33. На данный момент число таких ЖК достигло 21. Суммарная площадь квартир превышает 350 тыс. кв. м. Сейчас в них переехали или находятся в процессе переселения более 12,8 тыс. жителей Москвы. Всего в СЗАО в программу реновации вошло 432 ветхих дома, в новые квартиры переедут свыше 86 тыс. горожан», — прокомментировал вице-мэр.

В подъездах новых ЖК увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек.

«В ЖК в общей сложности свыше 6 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой. Так, в районе Хорошево-Мневники появилось 6 таких жилых комплексов. По 4 новостройки — в Северном и Южном Тушине, а также в Щукине, еще 2 — в Покровском-Стрешневе. Территории вокруг домов благоустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Помимо этого, оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом и объекты наружного освещения», — прокомментировала министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Для упрощения переселения для всех участников реновации в новых домах функционируют центры информирования.

«В СЗАО новые квартиры в 6 новых домах получили более 2,9 тыс. жителей района Хорошево-Мневники. Еще почти 2,6 тыс. москвичей оформили документы на современные квартиры в четырех жилых комплексах в районе Северное Тушино, а более 2 тыс. — в двух домах в районе Покровское-Стрешнево. Всем горожанам предоставлены равнозначные квартиры с чистовой отделкой», — резюмировала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

