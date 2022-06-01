РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. На поле между производственными предприятиями возле деревни Марусино городского округа Люберцы горит строительный мусор, сообщили в ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области».

На месте работают 2 автоцистерны. Площадь возгорания составляет 120 кв. м. Угрозы распространения огня и пострадавших нет.

Подъездные пути к месту пожара были заблокированы заборами, что осложнило тушение.

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