РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Традиционный выпуск 14 красноухих черепашек в фонтан детского городка «Сказочный» состоялся в подмосковном Красногорске в среду, в День защиты детей, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Старт празднику дал глава Красногорска Дмитрий Волков.

«Сегодня мы в третий раз запускаем в фонтан черепашек. Мы любим наш парк и те традиции, что у нас есть», - сказал Волков.

Он поздравил юных горожан с главным летним праздником – Днем защиты детей и взял с них обещание слушаться родителей.

«Сегодня в парках начало летнего сезона. Мы привлекли детишек традиционным запуском 14 черепашек в фонтан. В парке сегодня около 2,5 тысяч посетителей», - сказал директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

В парке организовали для ребят и их родителей большую праздничную программу. Юным посетителям бесплатно раздали около 600 порций мороженого. На сцене состоялся интерактивный спектакль, а в продолжение программы выступили творческие коллективы округа. Возле фонтана организовали выставку детского рисунка на «черепашью» тематику.

Ковтун отметил, что с начала года в парках Красногорска провели около 1 тысячи мероприятий. Число посещений за три года выросло в 2,7 раза.

Из нового в детском городке в нынешнем году начало работу кафе «У кота», появилась новая веревочная трасса, которая частично затронула этот парк.

Готовится к открытию «Черневский тир» на месте бывшего зоопарка, который покинул городок. Внутри помещение оформил красногорский художник Евгений Глызь, автор серии «Черневская игрушка». По словам Ковтуна, Черневский кот авторства Глызя стал символом «Сказочного».

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