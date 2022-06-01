РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В подмосковном Подольске начальником правового управления администрации округа назначили Елену Швецову. Об этом сообщил на оперативном совещании глава муниципалитета Дмитрий Жариков.

Швецова родилась 8 сентября 1971 года в Подольске. Русская, получила в 2000 году диплом юриста университета Российской академии образования.

Работала в Подольском горсуде секретарем суда и судебного заседания, потом помощником подольского городского прокурора, а затем и старшим помощником.

В администрации городского округа Подольск была заместителем начальника управления - начальником юридического отдела организационно-правового управления, заместителем начальника организационно-правового управления, заместителем начальника правового управления.

С апреля 2021 года по май текущего года работала в горсовете. Сначала возглавляла отдел по обеспечению деятельности совета депутатов, затем руководила организационно-правовым отделом.

С 1 июня в администрации городского округа Подольск работает начальником правового управления.

В 2005 и 2010 годах получала почетные грамоты главы города Подольска, в 2010 - знак отличия «За верность закону» III степени, в 2011 - медаль прокуратуры РФ «290 лет прокуратуре России», в 2021 - знак «За заслуги перед городским округом Подольск» II степени, в 2021 году - почетный знак совета депутатов городского округа Подольск.

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