РИАМО - 1 июн. Со среды для въезда в Турцию больше не нужно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Страна полностью вернулась в допандемийный режим, сообщает РБК.

Ранее в стране отменили ношение масок. Теперь средства индивидуальной защиты нужно надевать только в больницах.

Власти страны приняли такое решение, оценив текущую ситуацию с коронавирусом.

Ранее, чтобы въехать в страну, граждане России должны были сдать ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген. Это правило не касалось только привитых граждан РФ «Спутником V», недавно переболевших коронавирусом и детей до 12 лет.

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