Священник предложил добавить россиянам выходной после Пасхи

Он предложил сделать понедельник, следующий за Пасхой, официальным выходным днем.

По его мнению, также нерабочей должна стать Великая пятница. Священник отметил, что в этот день верующие нередко пропускают службу Царских часов и Погребения Плащаницы Спасителя из-за занятости.

«Если мы говорим о православных христианах, а не о тех, для кого Пасха — это просто лишь семейный или наш традиционный русский культурный праздник, важно быть и на пятничном, и на субботнем богослужении», — заявил Береговой в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что дополнительные выходные позволили бы верующим полноценно участвовать в богослужениях Страстной недели и Пасхи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.