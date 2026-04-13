Ева Меркачева призвала не сажать подростков за первое преступление

Правозащитник Ева Меркачева заявила, что подросткам, впервые нарушившим закон, нужно давать шанс на исправление без тюрьмы.

Она высказалась против жестких мер в отношении несовершеннолетних, впервые совершивших преступление. По ее мнению, тюремное заключение может сломать им жизнь и лишить возможности исправиться.

В качестве примера она привела историю участкового с Арбата, который работал с трудными подростками без излишней карательности.

«Ловил хулиганов, которые воровали велосипеды, залезали в окна квартир. Это давало основание поставить их на учет, но он с ними проводил разъяснительные беседы, объяснял все, пил чай вместе с ними. И потом из этих маленьких воришек и хулиганов выросли великие люди: один стал художником, другой скульптором, третий ученым», — рассказала Меркачева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, подобный подход позволяет сохранить подросткам будущее и снизить риск повторных правонарушений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.