РИАМО - 31 мая. В 2022 году на региональную программу капремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) Ленинского городского округа выделено 940 млн рублей. Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области запланировано отремонтировать 104 МКД, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.
На этот период планируют отремонтировать кровли в 28 многоквартирных домах, фасады в 49 МКД, инженерные системы будут отремонтированы в 35 домах, заменить 23 лифта в 9 МКД. На текущий момент работы проведены в 21 МКД.
В 2021 году на территории Московской области капитально отремонтированы 2 500 многоквартирных домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3 744 домов.
«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», - сообщил гендиректор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.
Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда.
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