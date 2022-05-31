РИАМО - 31 мая. Рабочие приступили к монтажу металлоконструкций на строящемся комплексе по переработке полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт» в Егорьевске. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на второй квартал следующего года, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

На объекте работают 85 единиц техники и порядка 10 строителей и монтажников.

«Это новое супер-предприятие по переработке полимеров, позволит извлекать 60% пластика и вовлекать его во вторичную переработку, у нее высокий рыночный потенциал, в том числе экспортный. В целом, с 2019 года подмосковные КПО переработали во вторсырье более 6,7 млн тонн ТКО», - заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Строительство завода началось в марте. Комплекс возводят на территории экотехнопарка «Восток». Предприятие позволит продлить сроки работы всех КПО региона и обеспечит жителей новыми рабочими местами.

«Более 500 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят более 9 млрд руб», - отметил Велиховский.

На предприятии будет производится переработка всех видов пластика.

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