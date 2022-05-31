РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. За неделю было установлено 52 новых черных пластиковых бака на 7 площадках в Подольске, сообщила пресс-служба регоператора.

Региональный оператор МСК-НТ в Чеховском кластере продолжает модернизировать парк контейнерного оборудования и закупать новые баки для смешанных и крупногабаритных отходов. Контейнеры устанавливают вместо преждевременно вышедших из строя или сломанных и не подлежащих ремонту.

В течение недели с 24 по 31 мая на 7 площадках Подольска полностью заменили емкости для сбора смешанного мусора. По новым требованиям вместо старых металлических установили 52 новых черных пластиковых бака.

Расстановку новых контейнеров на контейнерных площадках Подольска, Чехова и Серпухова продолжат. Мероприятия по замене емкостей проводят по заявкам балансодержателей площадок.

Приобретение контейнеров является частью системы мероприятий компании по содержанию контейнерного парка в надлежащем состоянии. Компания ООО «МСК-НТ» также организует ремонт, покраску, мойку и дезинфекцию емкостей для сбора твердых коммунальных отходов.

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