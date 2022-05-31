РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В микрорайоне Климовск Подольска вырубили кустарник и деревья для проезда техники и забора донных отложений в реке Петрице, сообщил замглавы администрации Подольска Михаил Степанов.

Недавно Степанов с представителями администрации округа и подрядной организацией выезжал на берег реки Петрица. Там в рамках реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда» ведутся работы по экологической реабилитации реки Петрицы.

На сегодняшний день рабочие подрядной организации расчистили более 6 км береговой полосы от древесно-кустарниковой поросли для прохода техники. Скоро начнут работы по расчистке от донных отложений, общий объем которых составит порядка 200 тыс. кубометров.

Все работы в соответствии с проектной документацией планируют завершить точно в срок.

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