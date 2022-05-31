РИАМО - 31 мая. В рамках заседания Мособлдумы депутаты рассмотрят законопроект о выплатах в 3 млн рублей семьям гражданских, направленных для восстановления территории в Луганскую и Донецкую народные республики и погибших там, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Началось восстановление освобожденных частей Донбасса. Люди должны вернуться к мирной жизни как можно скорее: ждать, пока завершится СВО (спецоперация - ред.), а ДНР и ЛНР полностью вернут себе территориальную целостность, мы не можем», - написал Брынцалов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что хотя боевые действия в ДНР и ЛНР закончены, опасность из-за диверсий и обстрелов сохраняется.

«Именно поэтому на ближайшем заседании Московской областной думы мы планируем принять новый закон о дополнительных мерах поддержки членам семей гражданских лиц, которые были направлены в ДНР и ЛНР», - добавил Брынцалов.

При принятии законопроекта, члены семей погибшего получат единоразово 3 млн рублей, сумму разделят в равных долях.

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