ФСБ: житель Крыма передавал украинским спецслужбам данные о военных объектах

В Крыму мужчину задержали за передачу СБУ сведений о военных объектах ВС РФ

В Центре общественных связей ФСБ России заявили о новом задержании: в Крыму мужчина передавал украинским спецслужбам информацию о военных объектах, сообщает газета «Известия» .

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России», — уточнили в ведомстве.

Жителю полуострова грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров рассказал, что СБУ вербует людей на территории Молдавии для участия в террористической деятельности. Уже задержаны два человека, которые привлекали к участию в незаконной деятельности и российских граждан.

В апреле в Керчи задержали гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который работал на спецслужбы Украины. Он планировал устроить взрыв на городской водонасосной станции.

Кроме того, в Кемеровской области один из жителей также отправлял фото и видеоинформацию украинским военным.