«Все прекрасно»: сыгравший Леню Голубкова актер рассказал о своем самочувствии
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Актер Владимир Пермяков, прославившийся ролью Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ в 90-х, опроверг слухи о своем заболевании. Он заявил, что чувствует себя прекрасно, сообщает 360.ru.
Он подчеркнул, что недавно написал пьесу, ее высоко оценили и коллеги по актерской работе, и режиссеры. Работа посвящена обобщению и переосмыслению истории страны, любви и вере в бога.
«Слышали, наверное, что священники призывают нас молиться за Россию сейчас. Только Бог может разрулить все эти проблемы, которые создали нам наши враги. Мы победим», — сказал артист.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 72-летний артист обратился к врачам с болью в сердце, спине и шее. Также врачи нашли у Пермякова диабет и предложили ему ужесточить диету. По его словам, он проходил комиссию.
В 2023 году актер пострадал от действий мошенников: ему пообещали поднять пенсию, но вместо этого обманули на 126 тысяч рублей.