«Все прекрасно»: сыгравший Леню Голубкова актер рассказал о своем самочувствии

Актер Владимир Пермяков, прославившийся ролью Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ в 90-х, опроверг слухи о своем заболевании. Он заявил, что чувствует себя прекрасно, сообщает 360.ru .

Он подчеркнул, что недавно написал пьесу, ее высоко оценили и коллеги по актерской работе, и режиссеры. Работа посвящена обобщению и переосмыслению истории страны, любви и вере в бога.

«Слышали, наверное, что священники призывают нас молиться за Россию сейчас. Только Бог может разрулить все эти проблемы, которые создали нам наши враги. Мы победим», — сказал артист.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 72-летний артист обратился к врачам с болью в сердце, спине и шее. Также врачи нашли у Пермякова диабет и предложили ему ужесточить диету. По его словам, он проходил комиссию.

В 2023 году актер пострадал от действий мошенников: ему пообещали поднять пенсию, но вместо этого обманули на 126 тысяч рублей.