РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В Подольске очистят от мусора Лаговский пруд и благоустроят прилегающую территорию, продлят тротуарные дорожки, сообщил замглавы администрации Подольска Михаил Степанов.

Недавно состоялась выездная встреча Степанова с сотрудниками администрации и активными жителями микрорайона Львовский. Жители попросили продлить тротуарные дорожки вблизи Лаговского пруда, а также привести в нормальное состояние общественный туалет.

По результатам встречи и осмотра Степанов дал поручения МБУ «Подольский комбинат благоустройства» выполнить работы по приведению общественного туалета в надлежащий вид, а также благоустроить прилегающую территорию. Также разработать сметную документацию по расчету стоимости продления тротуарных дорожек.

В рамках программы «100 водоемов» береговые зоны Лаговского пруда расчистят от сухостойной и аварийной растительности. Соберут донный мусор, а также очистят близлежащую территорию.

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