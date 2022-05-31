РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Председатель горсовета Подольска Николай Пестов наградил сотрудников фармацевтического завода «ЗиО-Здоровье» ко Дню химика.

На заводе Пестов встретился с членами трудового коллектива. За многолетнюю плодотворную работу по развитию фармацевтического производства в округе и в связи с Днем химика он вручил награды совета депутатов городского округа Подольск группе заводчан.

В непростое время предприятие сохранило объемы производства, на марше решаются вопросы импортозамещения комплектующих технологического процесса.

Предприятие готовится к строительству на смежной территории нового комплекса по выпуску фармацевтических субстанций, что серьезно расширит линейку производимых «ЗиО-Здоровье» отечественных лекарственных препаратов.

«Завод под руководством генерального директора, почетного гражданина города Подольска Николая Сафонова оказывает серьезную помощь жителям Донбасса, активно участвует в социальных программах», - написал Пестов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на встрече с работниками предприятия также поговорили о ходе спецоперации ВС РФ на территории Украины.

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