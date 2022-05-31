РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Жители Подольска 1 июня в режиме онлайн смогут посмотреть еженедельное аппаратное совещание в администрации округа, на нем рассмотрят актуальные вопросы развития муниципалитета.

Традиционное аппаратное совещание проведет глава Подольска Дмитрий Жариков, начало в 12:00.

«С руководителями администрации округа и муниципальных учреждений поговорим об итогах работы Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области за 2021 год и I квартал текущего года, о реализации мер поддержки бизнеса, вовлечении земель с/х назначения в оборот и мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Посмотреть трансляцию в прямом эфире можно в аккаунтах Жарикова в соцсетях Telegram и «ВКонтакте».

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.