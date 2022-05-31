РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В подмосковном Подольске во время рейда выявили 17 человек, которые переходили ж/д пути в неположенном месте, с ними провели разъяснительные беседы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Рейд по предупреждению и профилактике несчастных случаев при переходе железной дороги прошел утром 30 мая на перегоне Подольск - Гривно вблизи надземного пешеходного перехода по Сергеевскому тупику.

В нем приняли участие представители ГКУ «Административно-пассажирская инспекция Московской области», сотрудники линейного отдела внутренних дел УВД на транспорте на ж/д станции Подольск и комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа. Рейд провели в связи с тем, что 28 апреля и 15 мая возле ж/д станции Гривно дважды погибали люди.

В ходе рейда провели 17 разъяснительных бесед с теми, кто переходил ж/д пути, минуя надземный пешеходный переход. Нарушители в свое оправдание утверждали, что пройти через железнодорожные пути, не поднимаясь на мост, быстрее и проще.

Всего с начала текущего года на объектах железнодорожной инфраструктуры на территории городского округа произошло 6 несчастных случаев. Все они закончились смертью людей.

Администрация округа напомнила о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры. Нельзя ходить по железнодорожным путям и переходить их в необорудованных местах перед приближающимся поездом.

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