РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В деревнях Быковка, Бяконтово и Сергеевка подмосковного Подольска началось возведение детских игровых площадок, сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

«Приступили к строительству детских игровых площадок в деревнях Быковка, Бяконтово и Сергеевка. Площадь каждой составит 150 кв. м. На данном этапе выполняются работы под устройство основания, затем здесь появятся горки и качели, лавочки и урны, специальное покрытие. Каждое пространство будет ярким, интересным, а главное - безопасным», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Уже во второй половине июня ребята смогут проводить на площадках свое свободное время.

Всего в текущем году благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву в округе обустроят 6 детских игровых площадок, еще 12 модернизируют за счет средств муниципалитета.

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