РИАМО - 31 мая. Вскоре в медучреждения Подмосковья доставят новые гинекологические кресла. Оборудование купили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Программа модернизации первичного звена позволяет оснастить больницы в малых городах Подмосковья современным оборудованием, а значит сделать медпомощь там более доступной», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что в этом году в медучреждения региона закупили 15 гинекологических кресел. С помощью них можно будет проводить обследования и малые оперативные вмешательства в комфортных условиях. Общая стоимость оборудования составила свыше 18 млн рублей.

Кресла доставят в Щелковскую, Дмитровскую, Воскресенскую, Ступинскую и другие больницы.

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