РИАМО - 31 мая. Вскоре в медучреждения Подмосковья доставят новые гинекологические кресла. Оборудование купили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Она добавила, что в этом году в медучреждения региона закупили 15 гинекологических кресел. С помощью них можно будет проводить обследования и малые оперативные вмешательства в комфортных условиях. Общая стоимость оборудования составила свыше 18 млн рублей.
Кресла доставят в Щелковскую, Дмитровскую, Воскресенскую, Ступинскую и другие больницы.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии