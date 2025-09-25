Пассажиры вылетели резервным бортом после происшествия в Шереметьево

По факту происшествия в аэропорту Шереметьево с самолетом рейса Москва — Петербург проводится проверка, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что в пункт назначения 84 пассажира вылетели резервным бортом.

Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

В столичном аэропорту Шереметьево самолету «оторвало» хвост прямо взлетом.

Инцидент произошел на рейсе FV 6097 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в Петербург в 20:30.