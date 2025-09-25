Праздник аптекарей и создателей лекарств: 25 сентября отметят День фармацевта

Каждое 25 сентября отмечают Всемирный день фармацевта. Это профессиональный праздник у провизоров и других представителей профессии, которые занимаются продажей лекарств, их созданием или исследованием.

Дату для Всемирного дня фармацевта выбрали не просто так. Именно 25 сентября 1912 года создали Международную фармацевтическую федерацию.

В 2009 году ее совет предложил отмечать профессиональный праздник везде, где представлена организация. С того момента Всемирный день фармацевта отмечают регулярно.

Цель профессионального праздника — привлечь внимание людей к этой профессии. Они должны знать, что сотрудники аптек играют важную роль в поддержании здоровья людей. Они помогают с выбором лекарств.

При этом, Всемирный день фармацевта отмечают не только сотрудники аптек. Это профессиональный праздник и у тех, кто создает препараты, вакцины, проводит их исследования, следит за качеством.

