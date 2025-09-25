WSJ: Трамп все еще ограничивает применение оружия США для ударов вглубь РФ

Американский президент Дональд Трамп по-прежнему ограничивает нанесение ударов вглубь территории РФ со стороны Украины с применением американских вооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников, «Трамп изменил лишь риторику, но не курс» относительно конфликта на Украине.

Как пишет издание, глава Белого дома «по-прежнему дает разрешение на продажу американских вооружений Украине». При этом он «ограничивает применение вооружений американского производства для ударов» со стороны Украины вглубь территории России.

Ранее экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что задача заключается в том, чтобы «парализовать российские вооруженные силы на земле и в воздухе», аналогично успехам в Черном море. По его словам, Киев расширяет зону поражения до 160 км вглубь территории РФ, используя собственное производство оружия среднего радиуса действия.