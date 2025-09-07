Украина перешла к стратегии изматывания России

Согласно анализу The Washington Post, Украина пересматривает подход к ведению конфликта, смещая фокус с попыток победить на поле боя к стратегии «нейтрализации» российского военного потенциала, пишет «ИноСМИ» .

Как заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, задача заключается в том, чтобы «парализовать российские вооруженные силы на земле и в воздухе», аналогично успехам в Черном море. По его словам, Киев расширяет зону поражения до 160 км вглубь территории РФ, используя собственное производство оружия среднего радиуса действия.

Со стороны России начальник Генштаба Валерий Герасимов признал сохранение стратегической инициативы, но отметил скромные успехи: под контролем РФ остается 74–99% заявленных территорий при значительных потерях.

Ключевыми вызовами для Украины остаются ПВО и борьба с российскими баллистическими ракетами. Несмотря на разработки собственных систем, зависимость от дорогостоящих Patriot сохраняется.

Эксперты сходятся во мнении, что конфликт перешел в затяжную фазу, где ни одна из сторон не сможет добиться решающего перевеса в ближайшей перспективе. Как отмечает издание, Украина принимает «стратегический пессимизм», делая ставку на истощение России и срыв любых ее инициатив.