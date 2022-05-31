РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех») Подольска и Балтийский государственный технический университет (БГТУ) «Военмех» им. Д. Ф. Устинова (Санкт-Петербург) заключили договор об организации практики студентов на производстве патронов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба предприятия.

Стороны обязались согласовывать образовательные программы в целом и их компоненты, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих эти компоненты, и сроки практики студентов на предприятии.

«В соответствии с договором ЦНИИТОЧМАШ назначит от себя руководителя практики студентов, имеющего опыт педагогической деятельности. Организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Институт окажет им методическую помощь, предоставит необходимое оборудование и технические средства для выполнения работ. Также обеспечит предусмотренные законодательством нормы безопасности и охраны труда», - сказала руководитель отдела управления персоналом предприятия Наталья Овчинникова.

Для привлечения молодых кадров ЦНИИТОЧМАШ активно сотрудничает с рядом высших и средних специальных учебных заведений, в которых опорными факультетами и кафедрами являются стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, информационные системы, радиоаппаратостроение, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники и другие востребованные на предприятии специальности.

Аналогичные договоры институт подписал с МГТУ им. Н. В. Баумана, Волгоградским и Тульским государственными техническими университетами, Казанским технологическим университетом. Ежегодно в институте проходят практику около 100 студентов. Ведущие сотрудники предприятия читают в вузах лекции по патронному производству и испытаниям стрелкового оружия.

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