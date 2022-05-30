РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. На реке Пахре на Художественной набережной в Подольске 29 мая начала в полноценном режиме работать лодочная станция с прокатом лодок и катамаранов, в первый день работы ее посетили около 100 человек. Об этом «РИАМО в Подольске» сообщил администратор лодочной станции.

Станция начала работать недалеко от входа в парк им. Виктора Талалихина со стороны Художественной набережной. Напрокат можно взять 7 лодок, 7 катамаранов (водных велосипедов), 1 четырехместный катамаран. Катания по реке проходят ежедневно с 10:00 до 22:00. Стоимость проката в будни - 400 рублей полчаса и 600 рублей в час, вечером и в выходные - 800 и 500 рублей соответственно.

В середине июня по мере потепления станут доступны сапборды по 500 рублей за час в будни и 600 рублей в выходные. Предусмотрены льготы для многодетных, пенсионеров и учащихся при предъявлении документа. При длительных прогулках действует скидка 50% на второй и последующие часы.

К началу июня откроется еще одна лодочная станция на Беляевском пляже, где можно будет оставить плавсредство независимо от того, где его взял, чтобы не возвращаться назад.

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